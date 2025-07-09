"Московский патруль": началось рассмотрение дела о незаконной торговле "Оземпиком"

В Москве начался судебный процесс по делу о незаконной торговле "Оземпиком" – зарубежным препаратом для диабетиков. Его активное вещество способно блокировать аппетит, из-за чего люди использовали его для похудения. Однако, когда препарат подпал под санкции, его стали ввозить в Россию нелегально.

По делу о продаже нелегальных лекарств проходят 10 фигурантов. Сначала они утверждали, что действовали законно. В контрафактной продаже они признались после предъявления обвинений.

Подробнее – в программе "Московский патруль".