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09 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": началось рассмотрение дела о незаконной торговле "Оземпиком"

"Московский патруль": началось рассмотрение дела о незаконной торговле "Оземпиком"

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В Москве начался судебный процесс по делу о незаконной торговле "Оземпиком" – зарубежным препаратом для диабетиков. Его активное вещество способно блокировать аппетит, из-за чего люди использовали его для похудения. Однако, когда препарат подпал под санкции, его стали ввозить в Россию нелегально.

По делу о продаже нелегальных лекарств проходят 10 фигурантов. Сначала они утверждали, что действовали законно. В контрафактной продаже они признались после предъявления обвинений.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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