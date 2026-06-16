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16 июня, 15:20

Мэр Москвы

Собянин: многофункциональный комплекс будет построен на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Многофункциональный офисный комплекс решили построить на севере Москвы. Такое распоряжение подписал Сергей Собянин, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Площадь объекта превысит 30 тысяч квадратных метров. Он появится по адресу Хорошевское шоссе, владение 39.

Комплекс возведут в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда за счет частных инвестиций. Благодаря этому проекту появится свыше 2,7 тысячи новых рабочих мест. Объект вместит в себя заведения общественного питания и офисные помещения.

Правительство Москвы утвердило программу стимулирования создания мест приложения труда в 2019 году. Ее целью является привлечение застройщиков к активному возведению деловых, промышленных, культурных, социальных и других проектов.

"Инвесторы, которые одновременно со строительством жилья создают новые рабочие места, получают льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство", – сказано в сообщении.

Столичное правительство в рамках программы к настоящему моменту одобрило возведение свыше 300 объектов общей площадью более 9,7 миллиона квадратных метров. Среди них – торговые, офисные здания, промышленные предприятия, а также учреждения образования, спорта и культуры.

Для формирования новых рабочих мест и для развития города привлекут более чем 3,5 триллиона рублей. Большую часть инвестиций используют для модернизации высокотехнологичной промышленности.

В общей сложности программа обеспечит создание около 450 тысяч рабочих мест. Они появятся практически во всех отраслях экономики столицы. К настоящему моменту построено уже 69 объектов. В них появились около 65 тысяч новых мест труда.

Ранее правительство Москвы утвердило проект планировки территории площадью 5,18 гектара в Бирюлеве Восточном. Там появится транспортный узел "Лебедянская". В него войдет станция будущей Бирюлевской линии метро и остановки наземного транспорта.

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