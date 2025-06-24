Путин подписал закон об уголовном наказании для дропперов

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Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов – лиц, через которых обналичивают украденные деньги. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Закон дополняет статью о неправомерном обороте средств платежей. Он устанавливает наказание до 3 лет лишения свободы для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение.

Согласно документу, передача из корысти электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу наказывается:



штрафом от 100 до 300 тысяч рублей;

обязательными работами до 480 часов;

исправительными работами до 2 лет;

ограничением свободы до 2 лет;

принудительными работами до 3 лет;

лишением свободы до 3 лет.

Аналогичное наказание предусмотрено за проведение подобных неправомерных операций по указанию другого лица или в его интересах.

При этом за приобретение электронного средства платежа и доступа к нему установлено до 6 лет лишения свободы со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. За осуществление неправомерных операций злоумышленнику грозят:



принудительные работы до 5 лет со штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо без такового;

лишение свободы до 6 лет со штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо без такового с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее в МВД рассказали, как не попасть в базу дропперов. Для этого нельзя передавать карту третьим лицам и делать переводы по просьбе незнакомцев. При ошибочном переводе гражданам стоит сразу обращаться в банк. Главное – не принимать участия в противоправных схемах.

В ведомстве предупредили, что фигурантами уголовных дел о дропперах могут стать два миллиона человек после вступления в силу данного закона. Однако у потенциальных фигурантов еще есть время отказаться от преступной деятельности.