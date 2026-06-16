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16 июня, 15:56

Политика

Трамп заявил о возможном возобновлении санкций против российской нефти

Фото: whitehouse.gov

Вашингтон может вернуть санкции против российской нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляция велась в аккаунте Белого дома на YouTube.

По его словам, ограничения ранее были сняты, чтобы не препятствовать поставкам. Теперь, когда нефть поставляется, ситуация может измениться.

"Вскоре мы сможем это сделать. Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать", – сказал Трамп.

Конкретные сроки и условия возможного возврата санкций он не уточнил.

Ранее США и Иран заключили мирное соглашение 14 июня, после чего президент Дональд Трамп объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады. Стороны прекратили огонь на всех направлениях, включая Ливан.

Официальная церемония подписания пройдет 19 июня в Швейцарии. В Тегеране подтвердили достижение сделки, но подчеркнули, что будут внимательно следить за действиями Вашингтона.

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