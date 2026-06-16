"Мосбилет" приглашает на выставку о вере в подземный музей парка "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставка "Традиционные ценности. Вера" пройдет в подземном музее парка "Зарядье". В экспозиции представлены произведения 30 художников, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Гости смогут увидеть скульптуры, живописные полотна, 3D-графику и инсталляции. Атмосфера создает полное погружение в духовный мир – музей расположен вокруг фундамента белокаменной Китайгородской стены XVI века.

Авторы выставки осмысляют не только и не столько библейские сюжеты, сколько разные моменты проявления веры в повседневной жизни. Живописные образы дополняют работы цифровых художников из объединения "Воздух".

Начальник отдела выставочных проектов Дмитрий Шишкин отметил, что первая выставка была посвящена жизни.

"Сейчас мы представляем экспозицию на тему веры. С одной стороны, это часть общественной жизни, феномен, с другой – что-то таинственное, личное и глубокое для каждого человека", – сказал Шишкин.

В числе экспонатов есть лодка, созданная из тысячи восковых свечей как символ корабля спасения и христианства, а также 3D-модель камня.

Художница Татьяна Чувашева в своем триптихе вспомнила историю апостола Петра, в честь которого назван ее сын. Триптих не иллюстрирует житие Петра, но передает опорные точки повествования. Как рассказывает художница, ей хотелось отобразить сцену предательства Христа.

На выставке также представлены работы Дмитрия Жилинского, Николая Колупаева, Владимира Мигачева, Олега Иващенко, Ивана Коршунова и других художников. Научную основу экспозиции подготовил доктор исторических наук профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Сергей Перевезенцев.

Билеты на выставку можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

Ранее жителей и гостей столицы пригласили посетить спектакли Московского театрального центра "Вишневый сад". Например, 18 июня и 30 августа в театре пройдет спектакль "Чехов. Эскизы" режиссера Александра Савельева. 23 августа пройдет спектакль режиссера Ксении Роменковой "Упырь. История одного происшествия" по произведению писателя Алексея Толстого.