МЖД переведена на усиленный режим работы в связи с непогодой

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Московская железная дорога (МЖД) переведена на усиленный режим работы в связи с ухудшением погоды в Центральном федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там рассказали, что в связи с продолжающимися дождями дополнительную проверку прошли водоотводные и водопропускные сооружения: лотки, кюветы, русла мостов и водопропускных труб, в том числе под автомобильными дорогами у железнодорожных переездов.

Также специалисты усиленно мониторят ситуацию на участках рядом с водоемами и следят за состоянием инфраструктуры – путями, стрелочными переводами, контактной сетью, светофорами.

За энергообеспечением на дороге смотрят 57 ремонтных бригад энергетиков, у которых есть все необходимые инструменты. Для их доставки на определенные участки будут задействованы дополнительные транспортные средства.

Готовы к работе и 23 противоразмывных состава. В запасе имеется 1,2 тысячи кубометров песка, 4 тысячи кубометров щебня, 60 тонн бутового камня и 2,4 тысячи кубометров лесоматериалов. Дополнительно проверены железнодорожные станции.

Из-за дождей в столице также круглосуточно дежурит ГУП "Мосводосток". Специалисты патрулируют дороги и проверяют состояние водосточной инфраструктуры в низинных участках.

До 21:00 16 июня в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности. Возможно усиление ветра до 15 метров в секунду.