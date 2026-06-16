Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 16:46

Транспорт

МЖД переведена на усиленный режим работы в связи с непогодой

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Алексей Белкин

Московская железная дорога (МЖД) переведена на усиленный режим работы в связи с ухудшением погоды в Центральном федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там рассказали, что в связи с продолжающимися дождями дополнительную проверку прошли водоотводные и водопропускные сооружения: лотки, кюветы, русла мостов и водопропускных труб, в том числе под автомобильными дорогами у железнодорожных переездов.

Также специалисты усиленно мониторят ситуацию на участках рядом с водоемами и следят за состоянием инфраструктуры – путями, стрелочными переводами, контактной сетью, светофорами.

За энергообеспечением на дороге смотрят 57 ремонтных бригад энергетиков, у которых есть все необходимые инструменты. Для их доставки на определенные участки будут задействованы дополнительные транспортные средства.

Готовы к работе и 23 противоразмывных состава. В запасе имеется 1,2 тысячи кубометров песка, 4 тысячи кубометров щебня, 60 тонн бутового камня и 2,4 тысячи кубометров лесоматериалов. Дополнительно проверены железнодорожные станции.

Из-за дождей в столице также круглосуточно дежурит ГУП "Мосводосток". Специалисты патрулируют дороги и проверяют состояние водосточной инфраструктуры в низинных участках.

До 21:00 16 июня в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности. Возможно усиление ветра до 15 метров в секунду.

Больше половины месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Читайте также


транспортпогода

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика