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16 июня, 16:32

Политика

В ЕС сравнили конфликт между фон дер Ляйен и Каллас с "Игрой престолов"

Фото: ТАСС/ЕРА/OLIVIER MATTHYS

В дипломатических кругах Евросоюза усиливается критика в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на источники.

Также в материале отметили, что некоторые дипломаты уже сравнивают ситуацию в Брюсселе с "Игрой престолов".

По данным издания, в структурах ЕС обостряется борьба за влияние на внешнеполитический курс объединения. Источники утверждают, что соперничество между фон дер Ляйен и Каллас становится все более жестким.

В СМИ уточнили, что недовольство работой Каллас связано с ее чрезмерной сосредоточенностью на России и недостаточным вниманием к событиям на Ближнем Востоке. В то же время часть европейских чиновников критикует и фон дер Ляйен, обвиняя ее в стремлении расширить собственное влияние на внешнюю политику Евросоюза.

Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен может быть причастна к отставке Каллас. Между Каллас и Европейской службой внешних действий с одной стороны и фон дер Ляйен и ЕК с другой растет напряженность, а глава ЕК все чаще комментирует внешнеполитические вопросы, выходя за рамки своих полномочий, из-за чего позиции Каллас ослабевают.

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