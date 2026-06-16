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16 июня, 15:56

Политика

Вэнс заявил о предотвращении террористического заговора по атаке на Белый дом

Фото: depositphotos/tupungato

Американские спецслужбы раскрыли "скоординированный террористический заговор", частью которого было нападение на Белый дом. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телекомпании Fox News.

"Это террористический заговор. Это не просто несколько ребят, устраивающих какое-то сумасшествие. Это скоординированный террористический заговор", – подчеркнул он, комментируя пресечение попытки атаки на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что ничего не слышал о подготовке теракта.

Ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований (ФБР) и американские правоохранительные органы помешали попытке нападения на турнир UFC в Белом доме 15 июня.

Спецслужбы узнали о подготовке заговора 10-го числа. Им удалось задержать 5 человек. Еще 23 проходят по делу как соучастники.

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