Bloomberg: состояние 500 богатейших людей мира выросло на 336 млрд долларов за день

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Состояние 500 самых богатых людей в мире суммарно увеличилось на 336 миллиардов долларов США только за один день, 15 июня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свой "Индекс миллиардеров".

Уточняется, что это значение стало рекордным за всю историю. Совокупное состояние 500 богатейших людей Земли достигло также рекордных 13,3 триллиона долларов.

Лидером в списке остается предприниматель Илон Маск – его состояние за сутки выросло на 164 миллиарда долларов, то есть почти на столько же, сколько заработали за тот же день остальные 499 участников топа.

Ранее Маск стал первым триллионером в истории. Это произошло после начала торгов акциями его компании SpaceX. Компания привлекла рекордные 75 миллиардов долларов в рамках IPO. Большая часть состояния бизнесмена приходится именно на SpaceX. Доля Маска в компании оценивается в 866 миллиардов долларов.

