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16 июня, 14:55

Политика

Канада внесла в антироссийские санкционные списки 41 лицо

Фото: depositphotos/selensergen

Канада дополнила свои антироссийские санкционные списки, внеся в них 7 физлиц и 34 юрлица. Об этом сообщается на сайте канадского министерства иностранных дел.

В частности, под санкции подпали Московская и Санкт-Петербургская биржи, а также Национальная товарная и Восточная биржи. Кроме того, Канада внесла в санкционный список "Абсолют Банк", "Земский Банк", АО "Росатом энергетические проекты", НКО "Истина" и страховую компанию "Согласие".

Ограничения коснулись и 6 компаний из Киргизии, ОАЭ, Вьетнама и Новой Зеландии. Помимо этого, в списки вошли 120 судов так называемого теневого флота.

Ранее Евросоюз ввел дополнительные санкции против России. В черный список были включены более 80 физлиц и организаций. Например, в него вошли связанные с Россией журналисты и блогеры, в том числе сотрудничающие с RT.

Кроме того, ЕС внес в санкционные списки компании "Лукойл – Западная Сибирь" и "Газпромнефть шиппинг", а также НПО имени С. А. Лавочкина ("Роскосмос").

Великобритания также расширила список санкций в отношении России на 43 позиции. Под ограничения подпали в том числе некоторые компании из Китая, Турции, Таиланда, Нигерии и Лаоса.

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Сюжет: Санкции
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