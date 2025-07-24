Россиянам напомнили об увеличении страховых пенсий с 1 августа

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Соцфонд России проведет работающим пенсионерам беззаявительный перерасчет страховых пенсий с 1 августа. Прибавка будет зависеть от пенсионного коэффициента, следует из телеграм-канала организации.

Как уточнил Соцфонд, максимально россияне могут получить 3 пенсионных коэффициента.

"Мы сделали все возможное, чтобы максимально упростить процесс. Гражданам не нужно никуда обращаться – все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком с учетом сумм увеличения пенсии после перерасчета", – указал председатель фонда Сергей Чирков.

Гражданам, которые достигли в июле 80 лет, начислят фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере (17 815 рублей). Если россиянин в июле получил I группу инвалидности, то ему также произведут перерасчет. Размер фиксированной выплаты вырастет на 8 907 рублей.

Кроме того, пенсионерам 80 лет и инвалидам I группы устанавливается надбавка за уход, включая страховую пенсию в размере 1 314 рублей и государственную в размере 1 377 рублей. Те, кто получил право на надбавки в июле, также получат их и с августа.

Однако Соцфонд призвал помнить, что прибавка выдается только по одному из оснований. Например, если инвалиду I группы исполняется 80 лет, то надбавка за возраст ему не предусмотрена. Надбавка за уход устанавливается инвалидам с детства I группы, которые уже получают выплату к пенсии.

Проиндексированные пенсии получат, в частности, 1,3 миллиона жителей Московского региона. Повышение коснется граждан, которые продолжали официально работать в прошлом году. Корректировка затронет работающих пенсионеров, получателей страховых пенсий, за которых работодатели уплачивали взносы в 2024 году.

