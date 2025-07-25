Москвичам и туристам рассказали о зонах для купания в городе

В Москве открыты официальные зоны для купания. Одной из новых площадок стал Пионерский пруд в Парке Горького, который после благоустройства открылся в начале недели. Территория пруда оборудована пляжем, зонами отдыха и современной инфраструктурой.

Кроме Пионерского пруда, купаться можно еще в четырех местах: в зоне отдыха Тропарево, на Путяевском пруду в Сокольниках и на двух пляжах в Серебряном бору. Все эти локации прошли проверки Роспотребнадзора и признаны пригодными для купания.

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