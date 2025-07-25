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25 июля, 14:30

Город

Гости и жители столицы могут посетить проект "Лето в Москве" на площадках в парках

Гости и жители столицы могут посетить проект "Лето в Москве" на площадках в парках

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В столичных парках продолжается программа "Лето в Москве". Пять парков стали местом проведения фестиваля "Сады и огороды", где горожане могут попробовать себя в садоводстве под руководством наставников, пройти мастер-классы по выращиванию растений, а также собрать собственный урожай.

Эксперты отмечают, что современные парки Москвы становятся всё более удобными, экологичными и привлекательными для жителей. Город инвестирует в модернизацию зеленых зон, реконструкцию парков, создание новых общественных пространств и развитие инфраструктуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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