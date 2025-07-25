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25 июля, 07:45

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Фестиваль культуры Вьетнама стартует в Москве 25 июля

Фестиваль культуры Вьетнама стартует в Москве 25 июля

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25 июля на Манежной улице стартует фестиваль культуры Вьетнама. Там гостей ждет кукольный театр на воде, этническая музыка, национальные танцы, выставка предметов декоративного искусства и работы лучших фотографов страны.

Тем временем в усадьбе "Свиблово" москвичей и гостей столицы приглашают на пешую обзорную экскурсию "Развитие московской промышленности под мелодии рогового оркестра". Начало – в 18:00, участие бесплатное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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