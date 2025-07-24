Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 07:15

Транспорт

На центральном участке МЦД-2 ограничат сквозное движение 26 и 27 июля

На центральном участке МЦД-2 ограничат сквозное движение 26 и 27 июля

Госпошлины для автомобилистов вырастут с 1 сентября 2025 года

Новости Московского транспорта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 июля

"Мой район. Новости": в России водителей начнут строже наказывать за отказ остановиться

Скоростные рейсы между Нижним Новгородом и Ярославлем отменены из-за аварии на гидроузле

Сквозное движение поездов на центральном участке МЦД-2 ограничат 26 и 27 июля

Перевозки по ВСМ Москва – Санкт-Петербург не будут облагаться НДС

Организаторы круизов по Волге отменили часть туров из-за аварии на Городецком гидроузле

Круизы из Москвы по Волге временно приостановлены

В эти выходные, 26 и 27 июля, на центральном участке МЦД-2 ограничат сквозное движение. На Курском направлении увеличат интервалы на двух участках.

На участке от Курской до Курьянова интервалы вырастут до 2,5 часа, а от Курьянова до Царицына – до 1,5 часа. На пути от Царицына до Подольска возможны паузы до 30 минут, при этом со стороны Подольска поезда проследуют преимущественно укороченными маршрутами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика