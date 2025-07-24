График поездов на Курском и Рижском направлениях изменится 26–28 июля

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Расписание пригородных поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2), а также Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменится 26–28 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

"Это связано с проведением работ по переключению 1 главного пути на новую ось на участке от Курского вокзала до станции Москва-Товарная", – говорится в сообщении.

На Рижском направлении в указанный период большая часть поездов со стороны Нахабина проследует от и до Курского вокзала, станции Красный Балтиец. При этом интервал будет частично увеличен до 40 минут.

На Курском направлении большая часть поездов выведена из расписания. Электропоезда со стороны Подольска преимущественно будут курсировать укороченными маршрутами от и до Царицына, Покровского, Курьянова, Москвы-Товарной.

Кроме того, увеличены интервалы:



на участке Курский вокзал – Курьяново (до 2,5 часа);

Курьяново – Царицыно (до 1,5 часа);

Царицыно – Подольск (до 30 мин).

Актуальную информацию можно уточнять на сайте ЦППК.

Ранее сообщалось, что расписание пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится в период с 28 июля по 7 сентября. Это связано с ремонтно-путевыми работами по модернизации инфраструктуры. Часть электричек на участке Москва – Зеленоград-Крюково – Москва отменят на всем маршруте.

