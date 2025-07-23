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23 июля, 09:06

Транспорт

Пригородные поезда четырех направлений МЖД задерживаются в пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пригородные поезда дальних маршрутов Горьковского, Курского, Рижского, Киевского направлений Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в пути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Это произошло по техническим причинам, но Московская железная дорога уже принимает все необходимые меры для стабилизации интервалов движения. При этом поезда МЦД-2 и МЦД-4 идут в соответствии с графиком, отметили в пресс-службе.

Ранее пассажиров предупредили об изменениях в расписании движения поездов Павелецкого и Киевского направлений МЖД. Это связано с проведением работ по замене стрелочных переводов на станциях Ожерелье, Латышская и Лесной Городок.

У некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия, число остановок. Также составы будут курсировать по укороченным маршрутам, некоторые электрички выведут из расписания.

Пассажиров призвали заранее ознакомиться с актуальным расписанием.

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