Задержанные после ЧП в Ростовской области поезда введены в график

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Поезда, которые были задержаны 20–21 июля из-за происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, введены в график. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

"Все поезда, которые отправляются сегодня в направлении Черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию", – уточнили в компании.

Как пояснили в РЖД, в настоящее время после прохождения барьерных мест поезда нагоняют отставание. Однако из-за позднего прибытия под оборот ряд поездов следуют с задержкой до 2 часов, в обратном направлении они будут отправляться по расписанию.

В ночь на 19 июля украинские БПЛА были уничтожены в нескольких районах Ростовской области. В результате падения обломков на перегоне Лихая – Замчалово приостановили движение поездов.

Кроме того, на станции Лихая произошел обрыв линии электропередачи, из-за чего оказались обесточены грузовой и пассажирский поезда.

В ночь на 21 июля из-за падения осколков БПЛА в поселке Каменоломни загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. После случившегося с задержками шли более 50 поездов. Позже движение пассажирских поездов на станциях Лихая и Каменоломни начали вводить в график.

