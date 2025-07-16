РЖД получат более 100 вагонов со специальным детским купе в 2025 году

Фото: vk.com/ФПК. Лучше поездом!

В 2025 году РЖД планируют получить свыше 100 вагонов со специальным детским купе, рассказали в пресс-службе компании.

"Для комфортных поездок пассажиров с детьми закупаем вагоны со специальным детским купе. В текущем году на сеть РЖД поступят более 100 таких вагонов для поездов дальнего следования. Из них: 62 одноэтажных вагона с детскими купе; 53 двухэтажных вагона с детскими купе", – говорится в сообщении.

В компании также рассказали, что детское купе всегда является первым в вагоне, с нумерацией мест 1–4. Также оно отличается от остальных ярким дизайном. Кроме того, столик в детском купе сделан в виде шахматной доски.

РЖД уже получили 55 подобных вагонов. Всего же на сети компании их уже свыше 700, заключили в холдинге.

Ранее в Минтрансе заявили, что в России до 2030 года могут появиться беспилотные пассажирские поезда дальнего следования. В ведомстве уточнили, что сначала такая технология будет внедрена в грузовые поезда, затем – в пассажирские.

Технологически к запуску беспилотных поездов готово все, но их ввод в обращение зависит от наработки опыта использования. При этом подобные технологии в настоящий момент активно используются РЖД и другими компаниями.