24 июля, 17:05Общество
Почти четверть месячной нормы осадков выпала в ряде районов Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В отдельных районах Москвы меньше чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков, сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.
Наибольшее количество осадков зафиксировано в Восточном, Юго-Западном и Центральном административных округах. Основной объем осадков ушел в ливневую систему самотеком, бригады ГУП "Мосводосток" открывали водопроводные решетки, чтобы вода беспрепятственно уходила.
Кроме того, зафиксированы случаи повреждения конструкций или падения деревьев. О них можно сообщить в Единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53.
Специалистам также можно передать информацию о временных скоплениях воды. В случае если они обнаружены около дома, необходимо обратиться:
- в управу района;
- в префектуру округа;
- в Единый диспетчерский центр;
- на портал "Наш город".
Если скопление воды произошло на дороге и в дворовых проездах, можно позвонить в ГУП "Мосводосток" по номеру +7 (495) 657-87-03, а если в подземных переходах – в ГБУ "Гормост" по номеру +7 (495) 632-58-46.
При этом непогода в столице сохранится до конца дня, также возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Горожан просят быть внимательными на улицах.
Ранее в столичном регионе продлили действие желтого уровня погодной опасности на фоне грозы, предупреждение актуально до 00:00 пятницы, 25 июля.
Ожидается, что дождливая погода прекратится к выходным, 26 и 27 июля. В эти дни будет тепло и солнечно, но уже в начале августа в Подмосковье снова вернутся проливные дожди.