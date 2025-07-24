Почти четверть месячной нормы осадков выпала в ряде районов Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В отдельных районах Москвы меньше чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков, сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

Наибольшее количество осадков зафиксировано в Восточном, Юго-Западном и Центральном административных округах. Основной объем осадков ушел в ливневую систему самотеком, бригады ГУП "Мосводосток" открывали водопроводные решетки, чтобы вода беспрепятственно уходила.

Кроме того, зафиксированы случаи повреждения конструкций или падения деревьев. О них можно сообщить в Единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53.

Специалистам также можно передать информацию о временных скоплениях воды. В случае если они обнаружены около дома, необходимо обратиться:



в управу района;

в префектуру округа;

в Единый диспетчерский центр;

на портал "Наш город".

Если скопление воды произошло на дороге и в дворовых проездах, можно позвонить в ГУП "Мосводосток" по номеру +7 (495) 657-87-03, а если в подземных переходах – в ГБУ "Гормост" по номеру +7 (495) 632-58-46.

При этом непогода в столице сохранится до конца дня, также возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Горожан просят быть внимательными на улицах.

Ранее в столичном регионе продлили действие желтого уровня погодной опасности на фоне грозы, предупреждение актуально до 00:00 пятницы, 25 июля.

Ожидается, что дождливая погода прекратится к выходным, 26 и 27 июля. В эти дни будет тепло и солнечно, но уже в начале августа в Подмосковье снова вернутся проливные дожди.

