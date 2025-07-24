Трамваи двух маршрутов задерживаются на Судостроительной улице

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Трамваи, следующие по маршрутам № 47 и 49, задерживаются на Судостроительной улице. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Затруднения в движении наблюдаются в районе остановки "9-й квартал", уточнили в транспортном ведомстве. В связи с этим пути следования общественного транспорта были временно изменены, а вместо трамваев начали курсировать автобусы.

Дептранс призвал горожан быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее трамваи маршрута № 17 задерживались на проспекте Мира в районе остановки "Северянинский путепровод". Движение было восстановлено примерно через 3 часа.