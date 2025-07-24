24 июля, 04:55Транспорт
Движение в районе стадиона "Лужники" ограничат из-за концерта вечером 26 июля
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Участки улиц в районе стадиона "Лужники" будут перекрыты для движения транспорта из-за проведения концерта вечером 26 июля, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.
С 08:00 до окончания концерта будет закрыт для проезда съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 будут перекрыты участки улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой и Проектируемого проезда № 2309.
Также 26 июля с 00:01 до завершения мероприятия на участках перекрытия будет запрещена парковка.
Ранее в столичном Дептрансе заявили, что с 24 июля будет ограничено движение транспорта на участках улицы Онежской. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей.