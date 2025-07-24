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24 июля, 04:55

Транспорт

Движение в районе стадиона "Лужники" ограничат из-за концерта вечером 26 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Участки улиц в районе стадиона "Лужники" будут перекрыты для движения транспорта из-за проведения концерта вечером 26 июля, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

С 08:00 до окончания концерта будет закрыт для проезда съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 будут перекрыты участки улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой и Проектируемого проезда № 2309.

Также 26 июля с 00:01 до завершения мероприятия на участках перекрытия будет запрещена парковка.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее в столичном Дептрансе заявили, что с 24 июля будет ограничено движение транспорта на участках улицы Онежской. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей.

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