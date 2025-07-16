Движение трамваев на проспекте Мира восстановлено

Фото: Агентство "Москва"

Движение трамваев восстановлено на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Трамваи № 17 задерживались в районе остановки "Северянинский путепровод". Маршрут трамвая был временно изменен, однако причины данного решения не назывались.

Ранее трамваи № 13+50, 36 и 46 задерживались на Открытом шоссе у остановки "Детские ясли-сад". На фоне технических неполадок маршруты рельсового транспорта были изменены.

До этого менялось расписание трамваев № 28 и 31 на Живописной улице. Транспорт задерживался из-за дерева, которое наклонилось на контактную сеть у остановки "Улица Рогова".

