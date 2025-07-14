Трамваи № 28 и 31 задерживаются на Живописной улице из-за дерева на контактной сети

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Трамваи маршрутов № 28 и 31 задерживаются на Живописной улице, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Изменения в расписании произошли из-за дерева, которое наклонилось на контактную сеть у остановки "Улица Рогова".

"Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – указали в пресс-службе.

Ранее трамваи № 7 и 9 задерживались в районе остановки "Улица Палиха" в Перуновском переулке. Это произошло по техническим причинам. Маршруты городского транспорта были временно изменены, но позже движение трамваев восстановили.