Трамваи № 7 и 9 задерживаются в Перуновском переулке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Трамваи № 7 и 9 задерживаются по техническим причинам в Перуновском переулке в районе остановки "Улица Палиха", сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с этим маршруты городского транспорта были временно изменены. Пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее в столице начался финальный этап работ по возвращению трамвайного движения на Трифоновской улице. Ожидается, что линия до Рижской площади будет построена до конца 2025 года.

Специалисты возводят новый участок на улице Гиляровского между Трифоновской улицей и Рижской площадью с разворотным кольцом у станции метро "Рижская". Там уложат свыше 400 метров путей и обустроят остановку у входа на Большую кольцевую линию с пересадкой на наземный транспорт.

Восстановление трамвайного движения позволит улучшить транспортную доступность для 70 тысяч человек, которые живут и работают в этом районе.