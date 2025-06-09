Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение трамваев восстановлено в Перуновском переулке. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Трамваи, следующие маршрутами № 7 и 9, задерживались в районе остановки "Улица Палиха" по техническим причинам. В связи с этим маршруты городского транспорта были временно изменены.

До этого схожие задержки фиксировались в движении трамваев № 26 и 38. Причиной стало ДТП. В частности, проблемы в движении наблюдались в районе остановки "Улица Шверника".

В связи с этим на Большой Черемушкинской улице запустили автобусы, которые курсировали от станции метро "Профсоюзная" до "Тульской". Спустя время движение общественного транспорта было восстановлено и введено в график.