Трамваи задерживаются на Большой Черемушкинской улице из-за ДТП

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Трамваи задерживаются на Большой Черемушкинской улице в Москве из-за ДТП. Об этом горожан предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

В частности, проблемы в движении наблюдаются в районе остановки "Улица Шверника" у трамваев, следующих маршрутами № 26 и 38. В связи с этим их пути следования были временно скорректированы.

Схожие задержки ранее фиксировались в движении трамваем № 4, 7, 13, 37, 43 и 50 на Краснопрудной улице. Тогда причиной стало повреждение контактной сети под воздействием стороннего транспорта. В течение часа движение было восстановлено.

До этого из-за ДТП на путях трамваям № 6 на Сходненской улице пришлось изменить свой маршрут. Позже его также ввели в график.