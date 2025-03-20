На Живописной улице задерживались трамваи № 28 и 31

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Задержки в движении трамваев № 28 и 31 наблюдались на Живописной улице. Об этом столичный Дептранс сообщал в своем телеграм-канале.

Из-за временного изменения маршрутов вместо трамваев на рейсы выпустили автобусы. Они следовали от остановки "Проспект Маршала Жукова" до станции метро "Щукинская". В настоящий момент движение восстановлено.

Аналогичные задержки ранее фиксировались в движении трамваем № 4, 7, 13, 37, 43 и 50 на Краснопрудной улице. Тогда причиной стало повреждение контактной сети под воздействием стороннего транспорта. В течение часа движение было восстановлено.

До этого из-за ДТП на путях трамваям № 6 на Сходненской улице пришлось изменить свой маршрут. Позже его также ввели в график.