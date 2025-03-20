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20 марта, 16:37 (обновлено 20.03.2025 16:53)

Транспорт

На Живописной улице задерживались трамваи № 28 и 31

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Задержки в движении трамваев № 28 и 31 наблюдались на Живописной улице. Об этом столичный Дептранс сообщал в своем телеграм-канале.

Из-за временного изменения маршрутов вместо трамваев на рейсы выпустили автобусы. Они следовали от остановки "Проспект Маршала Жукова" до станции метро "Щукинская". В настоящий момент движение восстановлено.

Аналогичные задержки ранее фиксировались в движении трамваем № 4, 7, 13, 37, 43 и 50 на Краснопрудной улице. Тогда причиной стало повреждение контактной сети под воздействием стороннего транспорта. В течение часа движение было восстановлено.

До этого из-за ДТП на путях трамваям № 6 на Сходненской улице пришлось изменить свой маршрут. Позже его также ввели в график.

Новую трамвайную линию начали прокладывать на проспекте Академика Сахарова

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