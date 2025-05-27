Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Движение трамваев восстановлено на Большой Черемушкинской улице в Москве после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

О задержке трамваев № 26 и 38 стало известно 27 мая. Проблемы в движении наблюдались в районе остановки "Улица Шверника". В связи с этим на Большой Черемушкинской улице запустили автобусы, которые курсировали от станции метро "Профсоюзная" до "Тульской".

Ранее трамваи № 3 и 16 задерживались на Симферопольском бульваре в районе остановки "Москворецкий рынок". Из-за этого их пути следования были временно изменены.

Похожая ситуация возникала и в движении трамваев № 36 и 37. Затруднения были на Зеленом проспекте около остановки "Новогиреевская улица, 37" по техническим причинам.