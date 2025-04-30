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30 апреля, 16:42

Транспорт

Трамваи № 36 и 37 задерживаются на Зеленом проспекте в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трамваи № 36 и 37 задерживаются на Зеленом проспекте в районе остановки "Новогиреевская улица, 37" из-за технических причин. Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Ведомство подчеркнуло, что маршруты временно изменены. В связи с этим пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве новой трамвайной линии. Она появится на проспекте Академика Сахарова, соединит существующие пути и свяжет между собой 19 районов Москвы. Как объяснил мэр столицы, линия улучшит транспортную доступность жителей и создаст новые маршруты.

Между тем в начале апреля в Москве завершилась реконструкция старейшего трамвайного депо имени Апакова. Производительность труда там выросла более чем в 2 раза. Завершение работ на этом объекте дало старт реконструкции всех трамвайных депо столицы.

Посетители выставки депо имени Апакова смогли побывать за рулем старинных трамваев

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