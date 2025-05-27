Автобусы временно запустили на Большой Черемушкинской улице вместо трамваев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автобусы запустили на Большой Черемушкинской улице вместо трамваев, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Они будут временно курсировать от станции метро "Профсоюзная" до "Тульской".

Корректировка движения там была проведена из-за задержки трамваев по причине ДТП. В частности, проблемы в движении наблюдались в районе остановки "Улица Шверника" у трамваев № 26 и 38.

Ранее на Сходненской улице из-за ДТП на путях задерживались трамваи № 6. В связи с аварией маршрут общественного транспорта пришлось на время изменить. Однако позже движение трамваев на Сходненской улице было восстановлено.

