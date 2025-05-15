Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трамваи задерживаются на Симферопольском бульваре. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Затруднения в движении наблюдаются в районе остановки "Москворецкий рынок" у рейсов, следующих маршрутами № 3 и 16. В связи с этим было решено временно изменить их пути следования.

Дептранс призвал горожан быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Немногим ранее схожая ситуация наблюдалась в движении трамваев № 36 и 37. Они задерживались на Зеленом проспекте в районе остановки "Новогиреевская улица, 37" из-за технических причин.

Между тем в столице реконструировали старейшее трамвайное депо имени Апакова. Производительность труда в нем выросла вдвое. Завершение работ на этом объекте дало старт реконструкции всех трамвайных депо города.