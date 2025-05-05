Трамваи задерживались на Таллинской улице в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Трамваи № 10 и 30 задерживались в районе остановки "Таллинская улица, 6" в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, в настоящее время движение уже восстановлено.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах развития трамвайной системы Москвы. По его словам, в городе построят линию на проспекте Академика Сахарова и на Трифоновской улице. Также планируется запустить регулярное беспилотное движение трамваев и поставить в депо имени Апакова еще около 100 новых вагонов.

Все они будут обслуживаться по контракту жизненного цикла сроком на 30 лет. Это позволит полностью обновить парк на всей трамвайной сети города, объяснил мэр столицы.

