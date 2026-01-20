Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 03:42

Политика

Правительство РФ закрепит в законодательстве понятие "электронный адрес"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство РФ планирует закрепить в законодательстве понятие "электронный адрес" к январю 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы кабмина.

Эта норма станет частью реализации национальной модели ведения бизнеса и направлена на поддержку малого и среднего предпринимательства. Основное нововведение заключается в том, что компании и ИП, зарегистрированные по месту жительства их руководителя, смогут использовать в качестве официального способа связи не физический адрес, а специальный электронный адрес на портале "Госуслуги".

Отмечается, что использование электронного адреса будет добровольным. Он призван упростить коммуникацию бизнеса с государственными органами и контрагентами, а также повысить конфиденциальность для предпринимателей, работающих из дома.

Ранее кабмин без замечаний поддержал законопроект, который защищает участников СВО от сокращения на работе. Изменения планируется внести в статью 179 Трудового кодекса РФ, устанавливающую соцгарантии для работников при сокращении численности или штата.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика