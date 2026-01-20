Правительство РФ закрепит в законодательстве понятие "электронный адрес"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство РФ планирует закрепить в законодательстве понятие "электронный адрес" к январю 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы кабмина.

Эта норма станет частью реализации национальной модели ведения бизнеса и направлена на поддержку малого и среднего предпринимательства. Основное нововведение заключается в том, что компании и ИП, зарегистрированные по месту жительства их руководителя, смогут использовать в качестве официального способа связи не физический адрес, а специальный электронный адрес на портале "Госуслуги".

Отмечается, что использование электронного адреса будет добровольным. Он призван упростить коммуникацию бизнеса с государственными органами и контрагентами, а также повысить конфиденциальность для предпринимателей, работающих из дома.

