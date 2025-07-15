Трамваи задерживаются на Открытом шоссе в Москве

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Трамваи задерживаются на Открытом шоссе возле остановки "Детские ясли-сад" по техническим причинам, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ведомство предупредило, что с задержками на остановочные пункты прибывают трамваи № 13+50, 36 и 46. На фоне неполадок маршруты временно изменили.

"Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – говорится в сообщении.

Ранее на Живописной улице наблюдались задержки в следовании трамваев № 28 и 31. Тогда изменения в расписании произошли из-за дерева, которое наклонилось на контактную сеть у остановки "Улица Рогова".