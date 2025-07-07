Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Беспилотный трамвай с пассажирами начнет курсировать в Москве осенью, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

По его словам, вагоновожатый в таких поездках будет только наблюдать за процессом и состоянием всех систем, однако вмешиваться в работу трамвая ему не придется. Сотрудник, которому предстоит контролировать беспилотный трамвай, также не должен будет иметь официальные права на управление транспортным средством.

К настоящему моменту беспилотный трамвай проехал в столице более 6 тысяч километров. За это время он ни разу не нарушил правила дорожного движения, отметил Ликсутов.

"С точки зрения наших дальнейших планов мы рассчитываем, что к 2030 году примерно 30–40% трамвайной сети станет беспилотной. Это не просто самоцель – убрать водителя, это в первую очередь повышение безопасности и надежности нашей трамвайной сети", – добавил заммэра.

Кроме того, на декабрь 2025 года запланировано начало испытания беспилотного поезда в столичном метро. Финальная часть тестирования пройдет в конце следующего года.

Ликсутов подчеркнул, что автономное управление составами не является конечной целью мероприятий. Таким образом город надеется добиться следования поездов по расписанию с точностью более 99,99%. Интервал движения при беспилотных поездках должен составлять 60–90 секунд.

Более того, по планам, в 2035 году 60% составов в Московском метрополитене должны быть беспилотными, подчеркнул вице-мэр.

Между тем автономные пассажирские поезда дальнего следования могут появиться в России до 2030 года. Однако сначала технологии беспилотного управления планируют ввести в грузовые составы, указал исполняющий обязанности главы Минтранса Андрей Никитин.

По его словам, технологически к запуску беспилотных поездов готово все, но их ввод в обращение зависит от наработки опыта использования. При этом подобные технологии в настоящий момент активно используются Российскими железными дорогами (РЖД) и другими компаниями.