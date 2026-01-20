Форма поиска по сайту

Новости

20 января, 04:30

Политика

В ОП предложили создать "семейные комнаты" в аэропортах и на вокзалах

Фото: depositphotos/romrodinka

В Общественной палате РФ предложили расширить сеть специальных комнат для семей с детьми в аэропортах и на вокзалах, переименовав их в "семейные комнаты". Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его словам, по всей стране в общественных местах, аэропортах и на вокзалах необходимо открывать "семейные комнаты" по аналогии с уже существующими "комнатами матери и ребенка". Поводом для этого стали сильные снегопады в Центральной России в новогодние праздники, которые вновь продемонстрировали проблему неготовности транспортной инфраструктуры к длительному комфортному ожиданию рейсов.

В частности, как отметил Гриб, в аэропортах, включая столичные, пассажирам с маленькими детьми приходилось спать прямо на полу.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал, что правила авиаперелетов изменятся в России с 1 марта. Теперь авиаперевозчики должны будут заранее информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения билета и других деталях.

Кроме того, авиакомпании обяжут предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам соседние места на борту без дополнительной платы и с четким описанием порядка их предоставления.

политикаобществотранспорт

