Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 07:23

Политика

Ким Чен Ын уволил вице-премьера КНДР Ян Сын Хо на публичной церемонии

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Глава КНДР Ким Чен Ын отстранил от должности заместителя премьер-министра Ян Сын Хо за просчеты в ходе модернизации ключевого промышленного объекта во время публичного мероприятия. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечает издание, решение было принято по случаю завершения первого этапа реконструкции Ренсонского машиностроительного объединения. Выступая перед участниками церемонии, Ким Чен Ын подверг резкой критике работу ряда руководящих кадров. По его словам, процесс модернизации столкнулся с "излишним искусственным хаосом" из-за безответственных и некомпетентных действий чиновников, что нанесло экономический ущерб стране.

"Некоторые руководители оказались не готовы к упорядочению и технической реконструкции индустрии в стране в целом", – заявил Ким Чен Ын.

Глава государства призвал отказаться от опоры на кадры, привыкшие к "пораженчеству, безответственности и пассивности". После этих слов он объявил об освобождении от должности вице-премьера Ян Сын Хо, сравнив его с "козлом, запряженным в телегу". При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что не считает действия чиновника "антипартийными", а речь идет о "случайной кадровой ошибке".

Все участники церемонии заявили о полной поддержке решений главы государства.

Ранее глава КНДР направил Владимиру Путину письмо с заявлением о гордости за дружбу между двумя лидерами. В нем он выразил намерение "безусловно поддерживать" политику и решения президента России.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика