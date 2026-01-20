Ким Чен Ын уволил вице-премьера КНДР Ян Сын Хо на публичной церемонии

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Глава КНДР Ким Чен Ын отстранил от должности заместителя премьер-министра Ян Сын Хо за просчеты в ходе модернизации ключевого промышленного объекта во время публичного мероприятия. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечает издание, решение было принято по случаю завершения первого этапа реконструкции Ренсонского машиностроительного объединения. Выступая перед участниками церемонии, Ким Чен Ын подверг резкой критике работу ряда руководящих кадров. По его словам, процесс модернизации столкнулся с "излишним искусственным хаосом" из-за безответственных и некомпетентных действий чиновников, что нанесло экономический ущерб стране.

"Некоторые руководители оказались не готовы к упорядочению и технической реконструкции индустрии в стране в целом", – заявил Ким Чен Ын.

Глава государства призвал отказаться от опоры на кадры, привыкшие к "пораженчеству, безответственности и пассивности". После этих слов он объявил об освобождении от должности вице-премьера Ян Сын Хо, сравнив его с "козлом, запряженным в телегу". При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что не считает действия чиновника "антипартийными", а речь идет о "случайной кадровой ошибке".

Все участники церемонии заявили о полной поддержке решений главы государства.

