Северное сияние наблюдалось сразу в нескольких регионах России
Фото: телеграм-канал SHOT
Северное сияние наблюдалось жители ряда регионов России в ночь на вторник, 20 января, сообщает телеграм-канал SHOT.
Наиболее яркими кадрами явления в соцсетях поделились жители Калининградской, Псковской и Ростовской областей, Краснодарского и Пермкого края, а также республики Бурятия и Крыма.
Специалисты ранее рассказали, что причиной сияний стала сильная вспышка на Солнце, после которой в космосе произошел выброс огромного количества солнечной плазмы. Она направилась к Земле на огромной скорости.
Последний раз такое явление наблюдалось в новогоднюю ночь. Тогда свидетелями северного сияния стали жители Мурманской, Архангельской и Ленинградской областей, а также Карелии и Санкт-Петербурга