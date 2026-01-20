Северное сияние наблюдалось сразу в нескольких регионах России

Фото: телеграм-канал SHOT

Северное сияние наблюдалось жители ряда регионов России в ночь на вторник, 20 января, сообщает телеграм-канал SHOT.

Наиболее яркими кадрами явления в соцсетях поделились жители Калининградской, Псковской и Ростовской областей, Краснодарского и Пермкого края, а также республики Бурятия и Крыма.

Специалисты ранее рассказали, что причиной сияний стала сильная вспышка на Солнце, после которой в космосе произошел выброс огромного количества солнечной плазмы. Она направилась к Земле на огромной скорости.

Последний раз такое явление наблюдалось в новогоднюю ночь. Тогда свидетелями северного сияния стали жители Мурманской, Архангельской и Ленинградской областей, а также Карелии и Санкт-Петербурга