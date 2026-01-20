Форма поиска по сайту

20 января, 04:59

Происшествия

Около 19 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили

Фото: depositphotos/rafapress

По меньшей мере 19 человек погибли в результате лесных пожаров на юге Чили. Об этом сообщил во время пресс-конференции министр внутренних дел страны Альваро Элисальде.

По его информации, огонь уничтожил как минимум 325 домов. Число пострадавших оценивается в более чем 1,5 тысячи. В некоторых населенных пунктах объявлена эвакуация. 630 человек были размещены во временных убежищах.

На данный момент пожарные продолжают борьбу с 31 очагом возгорания, в общей сложности пожарами охвачено более 32,6 тысяч гектаров. Самые серьезные пожары зафиксированы в регионах Био-Био и Ньюбле.

В сентябре крупный лесной пожар произошел в Турции. Оттуда эвакуировали российских туристов. Как сообщали местные власти, возгорание было выявлено в районе Алиэфенди возле курорта Аланья. Также огонь зафиксировали между районами Кунду и Белек.

Природный пожар начал быстро распространяться в Чили

происшествияпожарза рубежом

