Около 19 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили

По меньшей мере 19 человек погибли в результате лесных пожаров на юге Чили. Об этом сообщил во время пресс-конференции министр внутренних дел страны Альваро Элисальде.

По его информации, огонь уничтожил как минимум 325 домов. Число пострадавших оценивается в более чем 1,5 тысячи. В некоторых населенных пунктах объявлена эвакуация. 630 человек были размещены во временных убежищах.

На данный момент пожарные продолжают борьбу с 31 очагом возгорания, в общей сложности пожарами охвачено более 32,6 тысяч гектаров. Самые серьезные пожары зафиксированы в регионах Био-Био и Ньюбле.

В сентябре крупный лесной пожар произошел в Турции. Оттуда эвакуировали российских туристов. Как сообщали местные власти, возгорание было выявлено в районе Алиэфенди возле курорта Аланья. Также огонь зафиксировали между районами Кунду и Белек.