Десять пассажирских поездов задерживаются из-за пожара в Свердловской области

Фото: телеграм-канал "Уральская транспортная прокуратура"

Десять пассажирских поездов задерживаются в связи с возгоранием двух цистерн с газом на границе Свердловской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Уточняется, что движение поездов на перегоне Шамары – Кордон организованно измененным маршрутом: составы следуют через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станциям Екатеринбург и Пермь соответсвенно.

"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Железнодорожники делают все возможное для восстановления движения", – добавили в ФПК.

В РЖД сообщили о полной ликвидации возгорания вагонов-цистерн. Уточняется, что железнодорожники уже приступили к восстановительным работам.

"В результате происшествия пострадавших нет, возгорания лесного массива не зафиксировано. Повреждено 400 метров контактной сети и ж/д пути в обоих направлениях, железобетонный мост", – говорится в сообщении РЖД.

Уцелевшие цистерны отбуксированы на станцию Кордон.

Две цистерны с газом загорелись в хвостовой части грузового состава на перегоне Шамары – Кордон на границе Свердловской области вечером 19 ноября. К месту происшествия сразу отправили два пожарных поезда СвЖД.

В настоящее время причины ЧП неизвестны. Их установлением занимаются следователи, а также заместитель пермского транспортного прокурора, выехавший на место происшествия. Роспотребнадзор инициировал проверку качества воздуха в районе жилой застройки рядом с местом пожара.