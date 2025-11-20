01:26 (обновлено 20.11.2025 06:54)Происшествия
Десять пассажирских поездов задерживаются из-за пожара в Свердловской области
Фото: телеграм-канал "Уральская транспортная прокуратура"
Десять пассажирских поездов задерживаются в связи с возгоранием двух цистерн с газом на границе Свердловской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).
Уточняется, что движение поездов на перегоне Шамары – Кордон организованно измененным маршрутом: составы следуют через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станциям Екатеринбург и Пермь соответсвенно.
"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Железнодорожники делают все возможное для восстановления движения", – добавили в ФПК.
В РЖД сообщили о полной ликвидации возгорания вагонов-цистерн. Уточняется, что железнодорожники уже приступили к восстановительным работам.
"В результате происшествия пострадавших нет, возгорания лесного массива не зафиксировано. Повреждено 400 метров контактной сети и ж/д пути в обоих направлениях, железобетонный мост", – говорится в сообщении РЖД.
Уцелевшие цистерны отбуксированы на станцию Кордон.
Две цистерны с газом загорелись в хвостовой части грузового состава на перегоне Шамары – Кордон на границе Свердловской области вечером 19 ноября. К месту происшествия сразу отправили два пожарных поезда СвЖД.
В настоящее время причины ЧП неизвестны. Их установлением занимаются следователи, а также заместитель пермского транспортного прокурора, выехавший на место происшествия. Роспотребнадзор инициировал проверку качества воздуха в районе жилой застройки рядом с местом пожара.
