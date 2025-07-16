Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Трамваи № 17 задерживаются на проспекте Мира в районе остановки "Северянинский путепровод". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Маршрут трамвая был временно изменен, однако причины такого решения не называются. В департаменте призвали пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

До этого трамваи № 13+50, 36 и 46 задерживались на Открытом шоссе у остановки "Детские ясли-сад". На фоне технических неполадок маршруты рельсового транспорта были изменены.

Чуть ранее менялось расписание трамваев № 28 и 31 на Живописной улице. Транспорт задерживался из-за дерева, которое наклонилось на контактную сеть у остановки "Улица Рогова".

