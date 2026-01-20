20 января, 06:34Общество
Небольшой снег и до 4 градусов мороза ожидаются в Москве 20 января
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Температура воздуха в Москве во вторник, 20 января, составит от 2 до 4 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.
В столице ожидаются облачная погода и небольшой снег. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 2 до минус 7 градусов, в некоторых районах также возможны небольшие осадки в виде снега.
В регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 754 миллиметра ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг информацию некоторых СМИ о том, что в предстоящий четверг, 22 января, в Центральной части России ожидается аномальное похолодание.
Он также отметил, что в выходные действительно наблюдались сильные морозы, которые были вызваны влиянием антициклона. Тем не менее первая половина текущей недели будет характеризоваться умеренно теплой для этого времени года погодой, подчеркнул синоптик.
