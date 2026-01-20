Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 06:34

Общество

Небольшой снег и до 4 градусов мороза ожидаются в Москве 20 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве во вторник, 20 января, составит от 2 до 4 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная погода и небольшой снег. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 2 до минус 7 градусов, в некоторых районах также возможны небольшие осадки в виде снега.

В регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг информацию некоторых СМИ о том, что в предстоящий четверг, 22 января, в Центральной части России ожидается аномальное похолодание.

Он также отметил, что в выходные действительно наблюдались сильные морозы, которые были вызваны влиянием антициклона. Тем не менее первая половина текущей недели будет характеризоваться умеренно теплой для этого времени года погодой, подчеркнул синоптик.

Похолодание до минус 25 градусов ожидается в Москве к концу недели

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика