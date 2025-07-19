"Активные граждане" выберут лучшие площадки фестиваля "Сады и огороды"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за лучшие площадки фестиваля "Сады и огороды", который проходит в рамках "Лета в Москве", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На выбор пользователям представлены пять площадок фестиваля, которые расположены в городских парках. Каждая их них уникальна и предлагает горожанам различные мероприятия.

Например, в Таганском парке открылся настоящий огород, где жители могут пообщаться с агрономами, получить советы по уходу за растениями, а также попробовать самостоятельно что-то вырастить.

В Измайловском парке посетителям предлагают заняться выращиванием саженцев и микрозелени под руководством садоводов. На одной из грядок уже появились первые всходы арбузов, которые должны дать урожай к концу сезона.

Сады и грядки разметили еще на территории музея-заповедника "Царицыно". Москвичи и туристы там могут увидеть, как растет тыква, а также проследить за выращиванием пшеницы.

Кроме того, на площадках фестиваля проводят творческие мероприятия. В парке 50-летия Октября проходят мастер-классы по созданию декоративных цветов, миниатюрных садов, экопринтов на ткани и другое. В парке "Ходынское поле" все желающие могут сделать книжные закладки с цветами или панно с отпечатками растений.

Участники голосования на "Активном гражданине" оценят не только атмосферу, оформление и программу каждой площадки, но и предложат свои идеи по их улучшению. За участие в голосовании начисляются баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые можно потратить на товары и услуги партнеров программы, а также направить на благотворительность.

"Активные граждане" в другом голосовании помогут разнообразить проект "Книга в городе". Они определят, какие форматы мероприятий им наиболее интересны и с представителями каких профессий они хотели бы пообщаться. Кроме того, москвичи могут предложить кандидатуры выдающихся горожан для участия в публичных мероприятиях.