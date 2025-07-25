Сергей Собянин сообщил о планах запуска двух трамвайных линий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти начали подготовку к запуску двух новых трамвайных линий, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что спустя 30-летний перерыв трамваи вновь начнут курсировать по Трифоновской улице, соединяя ее с Рижской площадью через участок от улицы Образцова.

Вторая линия, в настоящее время строящаяся на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова, свяжет Комсомольскую площадь с Чистопрудным бульваром. Как отметил градоначальник, с ее помощью будут организованы диаметральные маршруты через центр, позволяющие без пересадок добираться от Сокольников до станции метро "Новокузнецкая" или Павелецкого вокзала.

Собянин напомнил, что в 2024 году в столице было отремонтировано более 15 километров трамвайных путей в различных районах города. Также была восстановлена линия на улице Сергия Радонежского, которая соединила существующие пути на бульваре Энтузиастов и Андроньевской площади.

Глава города также обратил внимание на работу обновленной трамвайной линии у Павелецкого вокзала. С момента реконструкции в 2020 году ею воспользовались свыше 107 миллионов пассажиров.

Мэр напомнил, что в ходе реконструкции пути были передвинуты ближе к вокзалу, а в сторону станции метро "Пролетарская" создан новый поворот. Кроме того, на всех трамвайных остановках в рамках комплексного благоустройства Новокузнецкой улицы установили приподнятые платформы для удобства пассажиров с ограниченными возможностями.

Сейчас по этой линии курсируют четыре маршрута: № А, 3, 38 и 39, которые охватывают 15 районов города. Однако за это время корректировке подвергся маршрут трамвая "Аннушка" – теперь он проходит от станции метро "Чистые пруды" через "Павелецкую" и "Пролетарскую" до МЦД Калитники, подчеркнул Собянин.

Он сделал акцент на том, что благодаря трамвайной линии были созданы новые пути для передвижения в центр города, что позволило уменьшить нагрузку на станцию метро "Павелецкая" Кольцевой и Замоскворецкой линий.

Кроме того, пассажиры, которые приезжают в центр с юга по Серпуховско-Тимирязевской линии, могут пересесть на трамвай около метро "Тульская", добавил глава города.

"Модернизация линии стала важным шагом в развитии городского транспорта, ведь трамваи пользуются большой популярностью у пассажиров", – отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что почти все трамваи в городе – современные, а средний возраст подвижного состава не превышает шести лет. Это лучший показатель не только в России, но и среди всех крупных городов мира.

Всего с начала 2025 года пассажиры московских трамваев совершили более 100 миллионов поездок, что превысило результат прошлого года на 11%.

В настоящее время в Москве обновлено 97% трамвайного парка. При этом в ближайшие несколько лет столица получит более 150 новых односекционных трамваев с увеличенным автономным ходом. Это позволит на 100% обновить весь парк трамваев города.

Тем временем уже осенью на линию выйдет первый беспилотный трамвай. Сейчас он продолжает работу в тестовом режиме в столичном районе Строгино. Трамвай курсирует от станции метро "Щукинская" до улицы Кулакова. В ходе испытаний транспорт преодолел уже более шести тысяч километров.