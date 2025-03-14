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14 марта, 12:00

Транспорт

"Москва едет": разнообразный транспорт

"Москва едет": разнообразный транспорт

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Что скрыто внутри плавучих причалов для городского речного транспорта? Где можно сфотографироваться с самой известной теннисисткой страны? И как сэкономить на поездках при помощи социального такси? Куда лучше всего отправиться в Москве, чтобы отдохнуть или заняться спортом?

Об этом – в программе "Москва едет" с Юлией Темниковой. Гостем выпуска стала четырехкратная победительница турнира Большого шлема, заслуженный мастер спорта Светлана Кузнецова.

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