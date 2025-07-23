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23 июля, 23:00

Город

Фитнес-станция "Русский ниндзя" появится в столичных Вешняка

Фитнес-станция "Русский ниндзя" появится в столичных Вешняка

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Фитнес-станция "Русский ниндзя" появится в столичных Вешняка. Тем временем в Некрасовке возведут спортивный кластер. Всего в этом году в столице планируют создать и обновить более 800 спортивных зон и более полутора тысяч детских площадок.

Заниматься спортом рядом с домом могут и жители Ясенева. На Ясногорской улице создали полноразмерное футбольное поле, баскетбольную площадку, беговые дорожки и зоны с тренажерами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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