Около 70 улиц будут благоустроены на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 70 улиц благоустроят на юге Москвы, сообщает пресс-служба комплекса горхозяйства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Вице-мэр напомнил, что в городе в общей сложности обновят более 700 улиц, в том числе 69 в Южном административном округе. В настоящее время работы начались на 18 улицах, среди них – Булатниковский проезд, Большой Староданиловский переулок, 2-й и 3-й Донские проезды.

Основной задачей комплексной программы благоустройства является обеспечение комфортного передвижения водителей и пешеходов, организация удобных маршрутов к жилым домам, транспортным и социально значимым объектам.

В ходе работ на юге столицы рабочие обновят свыше 970 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и более 390 тысяч – на тротуарах. Кроме того, расширят пешеходные дорожки, обустроят парковочные карманы и новые наземные переходы с контрастным освещением.

Помимо этого, специалисты установят фонари с энергоэффективными светильниками и новые остановочные павильоны для общественного транспорта, а также разобьют газоны.

В 2025 году в Москве приведут в порядок более 80 популярных мест в разных районах. Работы запланированы в парках, скверах, бульварах, на площадях и в общественных пространствах. Основная часть благоустройства пройдет за пределами центральной части города, уточнил Бирюков.