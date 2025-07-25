Оранжевый уровень опасности из-за сильной жары объявлен в Москве до вечера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары начал действовать в Москве, предупредили на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение останется актуальным до 17:00 пятницы, 25 июля. В некоторых районах мегаполиса столбики термометров поднимутся до 30 градусов.

В связи с высокой температурой воздуха горожан и гостей столицы призвали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем. Также рекомендуется отдать предпочтение одежде из натуральных тканей, головным уборам, пить больше воды и по возможности находиться в тени.

Теплая солнечная погода сохранится в мегаполисе и в выходные дни, 26 и 27 июля. Однако уже в начале августа москвичей ожидает возвращение сильных дождей. Синоптики полагают, что в первой половине месяца суточные осадки могут достигать 12–20 миллиметров.

Вместе с тем начало последнего месяца лета может оказаться экстремально жарким, с температурой выше 35 градусов. Климатолог Николай Терешонок предупредил, что такая температура будет все чаще наблюдаться в ближайшие 10 лет из-за глобального потепления.