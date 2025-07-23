Топ-7 способов продлить стойкость парфюма в жаркую погоду

Во время прогулок жарким летом даже самые любимые и проверенные временем парфюмы могут выветриваться быстрее обычного. Какие хитрости помогут удержать аромат на коже как можно дольше, расскажет Москва 24.

Выбирайте парфюм с подходящим ароматом

Главными ароматами лета многие считают легкие и свежие ноты, такие как цветочные, фруктовые, цитрусовые и запах чистоты. Однако зачастую парфюмы с такими ароматами оказываются особенно нестойкими. Об этом рассказало издание Peopletalk. Чтобы надолго сохранить приятный запах вокруг себя, стоит использовать духи с мускусными и древесными нотами, а также с восточными композициями.

Такие парфюмы славятся своей "выносливостью" и ценятся в странах, где часто стоит знойная жара. Эксперты советуют следовать правилу: чем больше прогрет воздух, тем насыщеннее и "тяжелее" должны быть духи.

Наносите парфюм на локти и грудь

Лучше всего парфюм раскрывается и держится на "пульсирующих" зонах, в которых кровеносные сосуды расположены ближе к коже. К таким местам на теле относятся запястья, грудь, сгибы локтей, кожа за ушами, колени, а также пупок. Аромат будет ярче благодаря тому, что температура тела в этих местах выше.

Однако стоит помнить, что кожа в этих зонах более чувствительна. Перед нанесением парфюма важно убедиться, что он не вызывает аллергию.

Используйте лосьон для тела и бальзам для губ

Предварительно увлажненная кожа помогает парфюму полноценно раскрыться и сохранять стойкое звучание, поэтому использовать духи нужно на чистой, но не сухой коже. Перед нанесением парфюма стоит воспользоваться лосьоном или кремом без отдушек. Также можно выбрать средство с легким ароматом, чтобы добиться трендового наслаивания парфюмов.

Кроме того, аромат может продержаться на коже дольше благодаря бесцветному бальзаму для губ или вазелину. Липкое средство необходимо нанести на шею и запястья, а затем распылить на эти места парфюм. Жирная основа бальзама не даст аромату быстро исчезнуть.

Не растирайте парфюм

Этого правила придерживаются все парфюмеры. Привычка растирать средство после его нанесения влияет на целостность всей композиции. Трение разогревает кожу, что нарушает молекулы уже нанесенных духов и делает их менее стойкими. Поэтому важно дать аромату впитаться.

Распылите аромат в воздухе

Нужно распылить средство в воздухе и пройти под ароматными каплями. Благодаря этому духи окутают тело и одежду, что усилит шлейф. Особенно слышен аромат будет во время активных движений. При этом важно помнить, что на вещах парфюм может раскрыться не так, как на коже.

Носите парфюм с собой

Тем, кто летом часто находится на улице, стоит иметь при себе миниатюру духов, чтобы обновлять аромат в течение дня. Наиболее удобным вариантом будет твердый парфюм или средство в роллере.

Храните парфюм вдали от солнечных лучей

Летом важно тщательно выбирать место для хранения духов, напоминает издание Spletnik. Важно убрать флаконы с прикроватных столиков и других мест, на которые попадают лучи, так как солнечный свет разрушает химические связи в парфюме.

Все духи необходимо хранить в темном и прохладном месте. При этом средства, находящиеся в упаковке из черного материала, хранятся значительно дольше других.